Muccino replica ad Aldo Grasso che lo ha preso in giro sul linguaggio | «Invece che andare da un logopedista ho preferito raccontarmi con il cinema»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) «Caro, io parlo come parlo da tutta la vita, anzi da adolescente parlavo infinitamente peggio.cheda unhoconcentrarmi su altro eattraverso il. Non è la prima volta che lei mi giudica per la forma e non la sostanza». Questa ladi Gabrielead, che sul Corriere ha criticato l’intervento del regista, durante lo speciale della notte degli Oscar organizzata dalla Rai. Notte che, nel suo corsivo, fa decisamente a pezzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele...