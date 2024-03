(Di giovedì 14 marzo 2024)arbitraledel, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/24delladeltra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Nyberg.20? Espulso Holes – Nyberg cambia la sua decisione ed estrae il cartellino rosso per il pestone a Calabria.in 10.

La sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca, vale per il ritorno degli ottavi... (calciomercato)

Moviola Slavia Praga Milan, l’episodio chiave del match: L’episodio arbitrale chiave del match Slavia Praga Milan, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/24 L’episodio chiave della Moviola del match tra Slavia Praga e Milan, ...calcionews24

Maignan a terra, problema per il portiere rossonero che stringe i denti: cosa è successo in Slavia Praga Milan e le sue condizioni: Slavia Praga Milan inizia in salita per Mike Maignan. Il portiere rossonero ha accusato fin dal quarto minuto un problema al ginocchio dopo un contrasto di gioco con il calciatore dello Slavia Praga.milannews24

Slavia Praga-Milan 0-1, gol di Pulisic | Europa League News: Stefano Pioli svela perché ha scelto Yunus Musah a centrocampo per la trasferta di Europa League contro lo Slavia Praga. "Ha più dinamismo" in difesa. Il calcio d'inizio è alle 17.45… Leggi ...informazione