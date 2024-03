Moviola Slavia Praga-Milan 0-0 | comincia la sfida dell’Eden Arena | LIVE News

MOVIOLA Milan-Slavia Praga : secondo il Corriere dello Sport l’espulsione del terzino Diouf è giusta, in quanto il piede è troppo alto… Il Milan di Stefano Pioli ha battuto lo Slavia Praga per 4-2 ... (dailymilan)

MOVIOLA Milan-Slavia Praga, secondo la Gazzetta dello Sport è corretto il rosso per il fallo su Pulisic e non c’è il rigore di Reijnders… Il Milan di Stefano Pioli ha battuto lo Slavia Praga per 4-2 ... (dailymilan)