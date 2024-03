MOVIOLA – Brighton-Roma | Azmoun fa gol in rovesciata | ma l’arbitro fischia gioco pericoloso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Al ventiduesimo minuto i giallorossi attaccano sulla fascia destra, cross di Celik (partito in posizione regolare), la palla rimane al centro dell’area di rigore esi coordina per unaperfetta e mette la palla all’angolino. Ma l’urlo dei tifosi e dei giocatori dellaviene strozzato in gola visto che, il tedesco Felix Zwayer,dell’attaccante iraniano. Rivedendo le immagini però si nota come sia il difensore delad andare verso la gamba diche non fa assolutamente nulla. ...