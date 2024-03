MotoGP 24 annunciato per PC e console | le novità

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Milestone ehanno24, il videogioco ufficiale dellaper la stagione 2024, che includerà le categorie, Moto2, Moto3 e il campionato FIM Enel MotoE. Il gioco verrà lanciato il 2 maggio 2024 su diverse piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il videogioco mira a riflettere l’esperienza delle corse reali con l’introduzione di nuove caratteristiche come il meteo dinamico, le gare flag-to-flag, un mercato piloti e ilStewards per avvicinarsi ulteriormente alle dinamiche delle gare. Cambiamenti significativi come il passaggio di Marc Márquez al team Gresini con una Ducati influenzeranno le dinamiche di gioco, con i piloti che potranno cambiare squadra, influenzando ogni stagione ...