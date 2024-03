Morto Denny Rabbia | il ventenne ferito in un gravissimo incidente stradale

(Di giovedì 14 marzo 2024)purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere. Il giovane di Bagnolo, di appena 20 anni, era rimasto coinvolto in unla mattina di mercoledì 1 marzo. Èdopo essere stato trasall’ospedale Cto di Torino con l’elisoccorso.guidava una Ford Fiesta che, poco dopo le 8.30, si è scontrata con una Fiat 500 condotta da una donna. L’è avvenuto lungo la provinciale tra Bagnolo e Cavour, all’altezza della frazione San Grato, in provincia di Cuneo. Sul luogo dell’sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Saluzzo, i volontari del distaccamento di Barge, i carabinieri e il 118. Richiesto immediatamente anche l’intervento dell’elisoccorso una volta constatata la ...

Il cinema dice addio a Luis Molteni , Morto improvvisamente a 73 anni. L’attore, noto per i suoi ruoli comici, era considerato unanimemente come il Denny DeVitto italiano . Era inoltre appena tornato ... (dilei)

È Morto il ventenne coinvolto nell'incidente a Bagnolo Piemonte: È deceduto Denny Rabbia, il ventenne coinvolto stamattina nell’incidente stradale avvenuto a Bagnolo Piemonte, in frazione San Grato. Il giovane, residente in paese, era a bordo della sua auto quando ...cuneodice

A Bagnolo Piemonte il dramma di Denny: il ventenne è Morto dopo l’arrivo al Cto di Torino: Non ce l'ha fatta il ventenne rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale nella mattinata di oggi 13 marzo a Bagnolo Piemonte, sulla provinciale per Cavour, frazione San Grato. Si tratta di Den ...informazione

Morto Eric Carmen, noto per le canzoni "All by myself" e "Hungry eyes": Il cantante statunitense aveva 74 anni. Ebbe successo negli anni 80 con una delle canzoni nella colonna sonora del film "Dirty Dancing" ...tgcom24.mediaset