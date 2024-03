Morto così” Il dramma del famoso tiktokter | un incidente terribile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024) Èdurante un’escursione in Calabria, iltiktoker georgiano di 23 anni, Giorgi ‘Tzane’ Janelidze. Aveva fatto della sua passione, l’escursionismo, il suo lavoro sui social. È precipitato tragicamente in una scarpata a Rogudi, in provincia di Reggio Calabria. Era in compagnia di tre coetanei, che hanno subito avvertito i soccorsi. Che, però, sono stati vani.Leggi anche: Russia, trovato impiccato il vicepresidente della Lukoil, a pochi mesi dalla morte del suo capo La tragica caduta Giorgi ‘Tzane’ Janelidze, 23 anni, georgiano,tiktoker, era in compagnia di altri tre coetanei durante l’escursione. È scivolato da un dirupo in località Ghorio. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, questa mattina, diverso tempo dopo la tragedia. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato lungo la scarpata. Per il ...