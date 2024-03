Morta davanti all’ospedale | la procura ordina l’autopsia E il sindacato dei medici attacca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Reggio Emilia, 14 marzo 2024 – Saràa far luce sulle cause del decesso di Kulwinder Kaur, la donna di 40 anni, madre di due bambine ed incinta del terzo figlio, spirata tra le braccia del marito Hardeep Singh la notte tra lunedì e martedìdal Pronto soccorso di Montecchio chiuso. Si dovrà inoltre capire se la tragedia si sarebbe potuta evitare con un tempestivo soccorso da parte dei mezzi attivati dalla chiamata dei familiari al 118 attorno alla mezzanotte, quando la donna è collassata nella sua abitazione di Praticello di Gattatico. I carabinieri nelle ore successive hanno raccolto i racconti dei parenti, dei sanitari e di altri testimoni: un fascicolo in mano alla, che valuterà anche eventuali altri approfondimenti investigativi sulle modalità in cui il servizio di emergenza-urgenza si è mosso in quella ...