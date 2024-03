Monza | il fondo Orienta Partners vicino all’ingresso nel club

Nel Futuro del Monza potrebbe esserci spazio per il ricchissimo fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF. A scriverlo è il quotidiano Il Giornale, affermando che le trattative per l’ingresso in ... (sportface)

Cagliari, Ranieri: "Non possiamo commettere passi falsi": I cavalli si vedono in fondo e spero di avere i cavalli giusti. Vi ricordate qualche partita fa quando ho detto che in queste partite avremmo visto cosa saremmo stati in grade di fare Ecco, ora ...fantacalcio

Monza, svolta societaria a un passo: l'ipotesi PIF e la trattativa con Orienta Capital Partners: Si avvicina un cambiamento importante in casa Monza. Le voci su una possibile cessione societaria continuano ad avvicendarsi, al di là delle smentite da parte.calciomercato

Monza, Orienta Capital Partners tratta per diventare socio di maggioranza: Dialoghi avanzati con il fondo di investimento Orienta per la cessione della maggioranza del Monza. Fininvest rimarrebbe con quota di minoranza e Adriano Galliani continuerebbe ad avere un ruolo ...sport.sky