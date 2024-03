Monza-Cagliari sabato 16 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilprova a inserirsi nell’ultimo vagone del treno che porta a un posto nelle coppe e la squadra di Palladino si è presa il decimo posto solitario battendo 3-2 il Genoa dopo avere sprecato due gol di vantaggio grazie alla firma di Maldini che ultimamente si sta specializzando in questo genere di reti per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gianluca Gaetano , giocatore del Cagliari in prestito dal Napoli, potrebbe saltare la sfida contro il Monza Il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara per la trasferta di Monza , una gara che ... (calcionews24)

Le Probabili formazioni di Monza-Cagliari , match della ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 15:00 di sabato 16 marzo nella cornice dell’U-Power Stadium, dove ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Monza-Cagliari , match della ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 15:00 di sabato 16 marzo nella cornice dell’U-Power Stadium, dove ... (sportface)

Monza - Cagliari, le info sulla viabilità intorno all'U-Power Stadium: Il comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alle info sulla viabilità relative al match di Serie A Monza - Cagliari, valido per ...monza-news

Verso Monza-Cagliari: alle 13.30 la conferenza stampa di Ranieri: Antivigilia di Monza-Cagliari, e come di consueto Claudio Ranieri anticiperà questa mattina, in conferenza stampa, quelli che saranno i temi della gara in programma sabato allo U-Power Stadium. Il ...calciocasteddu

I 12 PUNTI E POI FUTURO: La Juventus deve fare dodici punti il prima possibile, dieci partite, non un numero impossibile, anzi, sarebbe vergognoso non farli. Le avversarie le conosciamo ...tuttojuve