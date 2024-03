Monza-Cagliari | Ranieri | “Non possiamo permetterci passi falsi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo le vittorie con Empoli e Salernitana, ilsi è rilanciato nella corsa salvezza, i rossoblu però, pur con quattro risultati utili consecutivi, non possono e non devono adagiarsi adesso sugli allori. “La salvezza è intorno ai 36-37 punti e dobbiamo arrivarci, ce ne sono 30 a disposizione e non”, avverte mister Claudioa due giorni da. “I cavalli si vedono all’ultimo, speriamo di averne di buoni nel nostro motore perché siamo all’ultima curva e poi c’è il rettilineo finale. Questi risultati ci rendono vivi. Abbiamo analizzato e parlato, dobbiamo essere concentrati perché mancano dieci partite. Sicuramente mi è piaciuto il fatto di essere andati a fare gol, non mi sono piaciuti quei 10? ...