Montenegro | sisma 5 5 al confine Bosnia

(Di giovedì 14 marzo 2024) 5.20 Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest delnon lontano dalcon laed Erzegovina. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e ilha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Pluine.Ilè stato avvertito in tutto il Paese della penisola balcanica ma al momento non ci sono notizie di particolari danni a persone o cose.

