Montenegro | terremoto di magnitudo 5 5 al confine con la Bosnia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una scossa didi5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del, non lontano dalcon laed Erzegovina. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Plužine. L'emittente pubblica montenegrina Rtcg afferma che il sisma è stato avvertito in tutto il Paese della penisola balcanica ma che al momento non ci sono notizie di particolari danni a persone o cose. L'Istituto idrometeorologico e sismologico (Zhms) delprecisa però che la scossa potrebbe aver causato qualche danno materiale nella zona dell'epicentro, ...