Monopattino | dove lo lasci fa la differenza

(Di giovedì 14 marzo 2024) L a micromobilità elettrica ha cambiato il modo di vivere le nostre città, ma oltre al rispetto del Codice Della Strada durante il loro utilizzo occorre non dimenticare la buona educazione quando si parcheggiano monopattini ed e-bike, specie se si è usufruito dei servizi a noleggio con lo sharing. Abbandonarlicapita, magari di fronte alla fermata dall’autobus può infatti creare seri problemi alle persone che hanno una mobilità ridotta: bambini, anziani e soprattutto disabilitò visive e motorie. A Milano l’azienda Lime, operatore della micromobilità elettrica condivisa, insieme alla sezione cittadina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha stilato un vademecum per ricordare come vanno parcheggiati monopattini ed e-bike dopo il loro utilizzo. La prima regola da tenere bene a mente è che il marciapiede è di tutti, ma non dei veicoli, abbandonare oggetti che ...

