Mondiali di Short Track | l’Italia in gara dal 15 al 17 marzo | obiettivo podio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Rotterdam – Da venerdì 15 a domenica 17, l’imponente Ahoy Arena di Rotterdam ospiterà i Campionatidi, ultimo e più importante appuntamento della stagione. Dieci gli atleti convocati dalla Nazionale italiana per la rassegna iridata: al maschile pronti Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Al femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) ed Arianna Fontana (Icelab). Su indicazione dello staff tecnico azzurro guidato dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi e completato dagli allenatori Derrick Campell e Nicola Rodigari e dall’aiuto allenatore ...

Arianna Fontana ha confermato la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Short track con la Nazionale italiana, pronti a partire a Rotterdam , in Olanda . E’ dai Giochi olimpici di Pechino 2022 ... (sportface)

Scattano domani i Mondiali di Short track a Rotterdam, il grande evento che conclude la stagione. In casa Italia c’è grande attesa per questa rassegna iridata, con la squadra azzurra che si presenta ... (oasport)

Il lungo percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2024 di Short track si è ormai concluso e domani arriverà finalmente il momento di scendere sul ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) per la ... (oasport)

Short track, gli italiani iscritti alle singole gare individuali dei Mondiali: Arianna Fontana e Pietro Sighel al via in tutte le distanze: Il lungo percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2024 di Short track si è ormai concluso e domani arriverà finalmente il momento di scendere sul ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) per la pri ...oasport

Short track, Mondiali a Rotterdam: Arianna Fontana separata in casa. Farà solo le gare individuali, ma non la staffetta mista insieme ai compagni: Arianna Fontana tornerà in una competizione ufficiale due anni dopo l’Olimpiade di Pechino, che l’ha vista diventare la sportiva italiana donna più medagliata ai ...ilmessaggero

Arianna Fontana fuori dalla staffetta mista ai Mondiali: no al riavvicinamento col compagno accusato e assolto: La campionessa di Short track si tiene a distanza dal team e non si presenta alla riunione dello staff tecnico che la esclude: a Rotterdam gareggerà su 1500, ...repubblica