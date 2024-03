Mondiali del sesso | la Spagna ospita il primo Grande Fratello hard | in gara anche tre italiani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) È un reality, mauna competizione sportiva. In palio, c’è una coppa e un premio in denaro di 10mila dollari. A sfidarsi sono 17 concorrenti-atleti, provenienti da tutta Europa, filmati 24 ore su 24 da decine di telecamere sparse per tutta la villa che dovranno condividere per un mese, dal 5 marzo al 5 aprile. E se tutto questo suona come già visto, bisogna però ancora aggiungere che le discipline per cui verranno valutati da una giuria di esperti e dal pubblico a casa sono le loro prestazioni sessuali. Massaggi erotici, preliminari, creatività, posizioni, coinvolgimento di coppia, numero di orgasmi: sono 16 le specialità in cui devono cimentarsi i concorrenti dei cosiddetti “primidel”, una sorta diche si svolge in una lussuosa villa segreta ...