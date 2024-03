Mondiale per Club | De Laurentiis prepara il ricorso

(Di giovedì 14 marzo 2024)per, il presidente del Napoliilcontro la qualificazione della Juve a discapito dei partenopei Come riportato da Il Mattino, Deha avuto nuovi contatti con i suoi legali internazionali e ritiene ci siano margini per ilper la partecipazione alper. Il presidente del Napoli sarebbe infastidito con la FIFA per il messaggio con cui Infantino ha già annunciato la qualificazione della Juventus. Il dilemma è: procedere presso un tribunale esterno o ricorrere alla FIFA? Il presidente e i suoi legali stanno vagliando entrambe le soluzioni.

L’allenatore del Milan , Stefano Pioli , in conferenza stampa alla vigilia dello Slavia Praga ha detto la sua sul perché i rossoneri non giocano il Mondiale per club Vigilia di Slavia Praga- Milan , ... (dailymilan)

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: 12 azzurri al via, debutta Gismondi: Da venerdì 15 a domenica 17 marzo Falun ospiterà l'ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, con in programma una sprint ed una 10 km con partenza a intervalli in tecnic ...oasport

Oggi è la Giornata Mondiale del Pi greco. Tutte le attività per trasformare la matematica in un "gioco da ragazzi": Per promuovere un approccio coinvolgente e piacevole alla matematica il 14 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Pi greco (Pi Day), nei Paesi anglosassoni identificato nella forma 3.14. Come ogni ...ilgazzettino

La grande crisi del cacao africano. E pure le uova di Pasqua soffrono: prezzi alti: Quella del 2024 rischia di essere la Pasqua più amara di sempre per i consumatori e amanti del cioccolato ... Soprattutto in Costa d’Avorio e Ghana, che insieme producono il 60% del cacao Mondiale e ...repubblica