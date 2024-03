Monaco avverte | “Lehecka può mettere in difficoltà chiunque Nardi | fulgida carriera o fiammata?”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) A TennisMania Speciale Indian Wells, appuntamento quotidiano condotto da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto il commentatore di Eurosport Guido, che ha analizzato le sconfitte di Lucain singolare e di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori in doppio, parlando poi del ceco Jiri, prossimo avversario di Jannik Sinner. Sulla sconfitta di Lucanegli ottavi di finale contro Tommy Paul: “Io trovo che sia stata una prestazione nel complesso positiva. C’erano delleper lui, ovviamente, perché come la si voglia chiamare, era la partita dopo quell’exploit così incredibile, che gli ha portato via un sacco di energie, in qualche modo, perché comunque ha finito di sera tardi e quindi ha avuto un giorno e mezzo per metabolizzare tutto. Però a me è piaciuto ...