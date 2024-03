Modena | il video choc del carabiniere che picchia un arrestato | “Cose viste solo nei filmati americani”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Le immagini sono eloquenti, crude, violente. Unlo tiene, l’altro loanche in pieno volto. E’ successo aed è l’ennesimo scandalo che investe le forze dell’ordine. Il, diffuso dal canale Telegram Welcome to Favelas è diventato virale ovunque suo social, anche senza alcuna tutela della privacy, visto che si vedono chiaramente anche i volti dei militari e dell’uomo che è stato fermato e si cerca di farlo entrare dentro l’auto di servizio per portarlo in caserma. “Anon si è mai vista una cosa del genere, finoracosì le avevonei. Si sono accaniti con una violenza non necessaria. Se una persona si oppone a un ...