Mo | Ria Novosti | ' Houthi hanno testato con successo razzo ipersonico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mosca, 14 mar. (Adnkronos) - Gliconunnello Yemen. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Ria, citando una fonte militare. Secondo il rapporto, il gruppo yemenita sta pianificando di iniziare a produrre missili da utilizzare su obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro obiettivi in ??Israele. Il gruppo terroristico con sede nello Yemen ha affermato che intensificherà gli attacchi durante il mese sacro musulmano del Ramadan in solidarietà con i palestinesi nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza.