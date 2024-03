Minestra maritata | la ricetta originale del famoso piatto campano!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 marzo 2024) La, nota in dialetto napoletano come “menesta mmaretata“, è untipico, in cui carne e verdure si uniscono armoniosamente, sposandosi alla perfezione, da qui il nome di questa famosa. Le sue origini risalgono al pignato grasso, unche, come suggerisce il nome stesso, già includeva pezzi di carne di maiale e veniva preparato in una pentola di terracotta, chiamata pignatta. Attualmente, laè preparata principalmente in occasione delle festività, seguendo la tradizione napoletana, durante i pranzi di Natale e Pasqua. Dalle mie parti viene realizzata principalmente a Pasqua, infatti, nelle famiglie contadine dopo aver macellato il maiale ( nel periodo febbraio/marzo), le parti ...