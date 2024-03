Minaccia di abbandonare il Grande Fratello | lo sfogo | “Pago la penale!”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Durante l’ultima puntata delMarco Maddaloni – scherzando – ha detto ad Alessio Falsone: “Ti voglio bene, basta che stai lontano da Perlina“. Come se non bastasse ieri sulla casa di Cinecittà è volato questo aereo: “Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi“. Prima la battuta di Marco e poi lo striscione contro di lui, alla fine ieri sera Alessio è sbottato e tra unoe l’altro ha infilato anche ladiil gioco. Falsone si è detto pronto a lasciare la casa dele pagare la. Ladi Alessio: “Me ne vado,anche la”. “Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Tipo? Troppa gente che parla, gente che si offende, gente ...

Anita Olivieri è scoppiata a piangere dicendo di voler abbandonare il Grande Fratello dopo la puntata di lunedì 8 gennaio 2024. Infatti, la concorrente non è stata contenta di come Alfonso Signorini ... (anticipazionitv)

Al Grande Fratello durante la notte è successa una cosa davvero surreale. Massimiliano Varrese si è lasciato andare persino al pianto per via dell’uscita di Monia. Ma non è tutto, visto che il ... (gossipnews.tv)

L’ex detenuto nei gulag: "Il regime dello zar è sempre più marcio, crollerà come l’Urss": Il dissidente antisovietico Marynovich: “l’Occidente non abbandoni Kiev”. Da domani al via le presidenziali in Russia, Putin verso un nuovo mandato. Aggressione all’amico di Navalny ...quotidiano

Amante sedotto e abbandonato. Perseguita lei, marito e figlio. Finisce a processo per stalking: Dopo la fine della relazione extraconiugale, lui si è vendicato contro la sua ex ’fiamma’. Due anni di pedinamenti, minacce, telefonate e messaggi a tutta la famiglia della donna. .ilrestodelcarlino

Terra amara, puntate 4^ stagione: Colak apre il fuoco contro la tenuta, Fikret lo Minaccia: Hasmet Colak farà partire diversi colpi di arma da fuoco contro la tenuta Yaman e costringerà Fikret a intervenire ...it.blastingnews