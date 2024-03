Milito | «Inter | nonostante tutto aveva la partita in mano! Dispiace così»

(Di giovedì 14 marzo 2024)dopo Atletico Madrid-, su Prime Video nelle vesti di opinionista ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri agli ottavi di UEFA Champions League. IL COMMENTO – Diegoha parlatoprima di Atletico Madrid-: «I cambi sono stati fondamentali, hanno dato vivacità all’Atletico Madrid, sia Riquelme che ha fatto un’ottima. Ma anche Depay è entrato e ha fatto bene, i cambi hanno messo in difficoltà.perché l’ha avuto lain, c’è il rammarico per ladi andata. Anche oggi ha avuto la possibilità di chiudere la questione ed esce agli ottavi di finale. L’Atletico Madrid ha difensori tosti con Savic che è molto forte fisicamente, ma anche ...

