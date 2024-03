Milioni di euro in fumo | tutti i numeri del terremoto Ferragni | quanto ha perso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il pandoro-gate ha causato una vera e propria emorragia di follower per Chiara, non capace neanche di reagire nella maniera giusta, utilizzando la strada del silenzio. Domenico Giordano, a capo dell'agenzia Arcadia, ha analizzato i dati social dell'influencer: “Strategia sanguinosa. Dal 15 dicembre a oggi,ha consumato oltre 500mila follower, che su 29che la seguono non è una cifra così elevata ma i follower si contano e, soprattutto, si pesano”. Ogni follower rappresenta un ‘peso' economico e in particolare - si legge in un'analisi su Il Giornale - ogni post adv da lei pubblicato ha un potenziale valore di 93mila: “Se ipotizziamo che mensilmente ne pubblicasse 10, la perdita stimata per difetto è di circa un milione dial mese. Ci sono poi le stories - dice ancora ...