Milano-Sanremo 2024 | outsider e possibili sorprese Jonathan Milan ci prova | occhio a Laporte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tutto pronto per la Classicissima di primavera. Da sempre una delle Monumento con il pronostico più aperto: visto un percorso tutt’altro che duro a livello altimetrico, laapre letà a diversi scenari e dunque molti corridori diversi in chiave vittoria. Spesso e volentieri è venuta fuori la sorpresa (tre edizioni fa si impose Jasper Stuyven, due edizioni fa Matej Mohoric), andiamo a scoprire chi sono is. In casa Italia sono due le carte da giocare: Filippo Ganna, secondo l’anno scorso, era pronto a risultare tra i favoriti, invece una condizione non all’altezza ha fatto calare il suo status, ma può comunquere a giocarsela sul Poggio.ha invece dimostrato una forma monstre ...