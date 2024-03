Milano | ricevono busta piena di banconote da un 52enne turco | arrestate due donne russe

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quando, lo scorso 5 marzo, i carabinieri dell’hinterland milanese hanno fermato dueper un controllo di routine, non si aspettavano di certo di trovare 8 lingotti d’oro e tre milioni di euro in contanti. Le due, che sono state, avevano richiamato l’attenzione dei militari dell’Arma perché erano state viste ricevere un sacchetto da un. Si trovavano in macchina, mentre l’uomo era a piedi: lo scambio è avvenuto attraverso il finestrino. All’interno dellac’erano alcune mazzette di, ma le duehanno sostenuto di essere ignare di questo lucroso contenuto. Eppure non avevano aperto il sacchetto una volta ricevuto, né avevano fatto domande all’uomo in questione. Una delle due ha ipotizzato che, siccome ...

Loredana Bertè Esce dall'Ospedale dopo il Ricovero d'Urgenza: "Mi Prendo Cura della Mia Salute": Superate le ore più complicate, la celebre cantante è tornata a Milano per continuare le cure e gli accertamenti necessari per il suo benessere. Attraverso i social, Bertè ha rivelato di aver ricevuto ...abruzzo24ore.tv

Dieci enoteche bistrot a Milano: dove gustare ottimo vino e fare aperitivo in location vivaci ed eleganti: Qui abbiamo selezionato dieci enoteche bistrot in giro per Milano.mentelocale

Anoressia, bulimia e binge eating: Lombardia maglia nera in Italia: di tutti gli italiani che affermano di aver ricevuto una diagnosi di Dan, quasi uno su tre (il 30%) vive nella nostra regione. Il dato, suddiviso per province, fa emergere come il 13,8% delle diagnosi ...bresciatoday