Milano | in piazza Duomo prende forma la nuova Oasi Zegna

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Sono giorni di lavori febbrili in, dove le ruspe – dopo aver tolto palme e banani – sono tornate per realizzare lafirmata. Canfore, rododendri e fiori bianchi del filadelfo saranno il nuovo sfondo verde della, in un progetto ambientale che, dal punto di vista visivo,spunto da un dipinto di Dino Buzzati e, dal punto di vista economico, è finanziato dal marchio di alta moda Ermenegildo, pronto a sborsare 456.844 euro per l’installazione e la manutenzione dell’aiuola per i prossimi quattro anni. Laaiuola sarà caratterizzata da una struttura di base permanente composta da quattro boschetti sempreverdi e frondosi di canfore a cespuglio di ...