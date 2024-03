Milan | tutto facile | tris allo Slavia di nuovo in dieci Ma Pioli perde Maignan e Tomori per squalifica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Diavolo passa all’Eden Arena e per ilanche al ritorno con lo stesso copione dell’andata: primo quarto d’ora in cui bisogna stringere i denti, poi loPraga resta indopo venti minuti, quindi si scatenano gli attaccanti e vanno in gol Pulisic, momento strepitoso per lui, Loftus-Cheek e c’è gloria anche per un super Rafa Leao, in una delle sue serate migliori. Dietro, a differenza di sette giorni fa, si rischia poco, pochissimo, complice un ambiente depresso per una situazione precipitata già nel primo tempo, e non fa testo il gol subito nel finale da Jurasek a Sportiello. Già, perché dalla Repubblica Ceca non si torna con sole buone notizie persi è fatto male alla gamba dopo pochissimi minuti, ha provato a restare in ...

Slavia Praga-Milan 1-3, pagelle: magnifico Leao, Pulisic c'è. Giroud unico in ombra: MAIGNAN 6,5 Si fa male al ginocchio destro, prova a resistere e fa una grandissima parata. Ma il ginocchio fa male (21’ Sportiello 6: con lo Slavia in dieci non fa una sola parata. Ma un gol ...leggo