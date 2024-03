Milan | Tomori ammonito | era diffidato | scatta la squalifica

Ammonizione pesante per Fikayo Tomori . Nel corso del primo tempo di Slavia Praga- Milan , match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024, il difensore rossonero è ... (sportface)

La sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca, vale per il ritorno degli ottavi... (calciomercato)

Milan, Tomori squalificato: niente quarti: Dopo il ko di Maignan altra brutta notizia per il Milan in vista dei quarti di finale di Europa League. Tomori era diffidato ed è stato ammonito ...sportmediaset.mediaset

Le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Musah, confermato il trio titolare: FORMAZIONE Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah, Pulisic, Loftus, Leao; Giroud. All. Pioli 17.36 - Riportiamo le scelte ufficiali di Stefano Pioli per la ...milannews

LIVE! Slavia Praga-Milan: i rossoneri in Repubblica Ceca per conquistare i quarti di finale. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale.: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Slavia Praga - Milan live su 14/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport