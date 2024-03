Milan | Stefano Pioli spinge Rafael Leao | dipende tutto da lui

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo la vittoria delcontro lo Slavia Praga, valsa la qualificazione ai quarti di Europa League,ha parlato diIlè quarti di finale di Europa League. Dopo aver vinto per 4-2 a San Siro, la squadra rossonera ha battuto lo Slavia Praga anche all’Eden Arena, con il punteggio di 3-1. I gol delsono arrivati tutti nel primo tempo, con Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e. Dopo il match,è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione. Nella partita di Praga sono andati a segno tutti e tre gli uomini della trequarti. Il tecnico rossonero si è detto soddisfatto della condizione dei tre e della squadra in generale. A proposito dei ...

Peppe Di Stefano , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime in vista di Slavia Praga-Milan di Europa League (pianetamilan)

Slavia-Milan, Loftus-Cheek da sogno: insegue una leggenda

Loftus-Cheek si è preso il Milan. Il centrocampista rossonero insegue una leggenda del club: il dato è inequivocabile. Ruben Loftus-Cheek si è mostrato ...spaziomilan

Milan, Leao: "Dobbiamo spingere fino alla fine della stagione e provare a vincere l'Europa League": Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3 a 1 contro lo Slavia Praga che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di staccare il pass per i quarti di finale di ...tuttojuve

Non rinnova il contratto, dal Napoli al Milan: che affare: Napoli e Milan coinvolte in un grande affare per l'estate: non rinnova, può cambiare casacca al termine della stagione.ultimecalcionapoli