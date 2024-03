Milan | Stefano Pioli esulta | abbiamo gestito meglio la superiorità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al termine della partita contro lo Slavia Praga l’allenatore delha analizzato la vittoria: gestitalaGrazie alle reti di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao ilha vinto 1-3 in casa dello Slavia Praga, raggiungendo così i quarti di finale di Europa League. Un risultato importante per gli uomini di, che dopo la prestazione non pienamente convincente della partita di andata sono invece riusciti a vincere dominando la partita. Peccato nel finale di partita per la rete dello Slavia Praga, che ha regalato una gioia ai tifosi di casa. Al termine della sfida l’allenatore rossoneroai microfoni di Sky Sport ha detto:...