Milan | Pioli | “Gestito bene l’uomo in più | possiamo vincere l’Europa League”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il tecnico delStefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria sul campo dello Slavia Praga: “Abbiamola superiorità numerica rispetto all’andata, tenendoil campo dopo. In 11 contro 11 sarebbe stata più complicata, ma ci avrebbero comunque lasciato gli spazi per colpir. Stiamo, dobbiamo farea Verona domenica, poi avremo modo di recuperare le energie con la sosta“. L’allenatore rossonero ha poi proseguito: “Ora siamo in 8 a poter, tra cui noi. Lo Slavia è una squadra che alza molto i terzini. Forse in parità numerica sarebbero state due sfide non semplici. Loro non avevano mai perso in coppa quest’anno. Hanno dei valori, una squadra forte come la Roma ...