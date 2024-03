Milan | Pioli a cena con Furlani e Scaroni | futuro? Presente

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’allenatore delStefanoè stato acon: le parole del tecnico rossonero tra futuro e presente Il copione è lo stesso dell’andata: rosso per lo Slavia Praga dopo pochi minuti di gioco e ildilaga. 1-3 netto e passaggio del turno in Europa League raggiunto. A differenza della gara di San Siro, però, la difesa rossonera ha retto molto meglio il colpo, con la squadra diche ha tenuto alta la concentrazione e ha segnato tre reti nel primo tempo, mettendo così la partita in discesa. Al termine della partita l’allenatore delStefanoai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dellacon la dirigenza rossonera e il suo futuro: Abbiamo parlato del mio futuro? No no. ...

Slavia-Milan, Loftus-Cheek da sogno: insegue una leggenda

Loftus-Cheek si è preso il Milan. Il centrocampista rossonero insegue una leggenda del club: il dato è inequivocabile. Ruben Loftus-Cheek si è mostrato ...spaziomilan

Infortunio Maignan, prova a rimanere in campo ma viene sostituito: le condizioni e come sta: Il Milan è sceso in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ma dopo soli 20 minuti ha perso Mike Maignan per infortunio. Il portiere francese, infatti, ...ilmessaggero

Non rinnova il contratto, dal Napoli al Milan: che affare: Napoli e Milan coinvolte in un grande affare per l'estate: non rinnova, può cambiare casacca al termine della stagione.ultimecalcionapoli