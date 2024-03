Milan | Leao | “Questo è il mio miglior momento della stagione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’attaccante delRafaelha parlato ai microfoni di Sky Sport al terminevittoria sul campo dello Slavia Praga: “Penso chesia il mio. Con Pulisic e Giroud mi trovo bene. Fare gol e assist è il mio lavoro, quando non li faccio, è importante rimanere nel gioco. Sono felice di me stesso, ma anche la squadra sta facendo bene“. Il portoghese ha poi proseguito: “Negli ultimi tre anni, Pioli ha capito come aiutarmi al 100% per fare la differenza.mio buonè anche grazie a lui. Non ho preferenze per il sorteggio, l’obiettivo è andare il più lontano possibile dopo l’uscita dalla Champions. Ci sono partite in cui non posso stare sempre largo e cercare altri ...