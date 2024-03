Milan | Elliott può guadagnare dall’ingresso di nuovi soci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tra i possibili motivi per i quali, secondo le indagini della Procura dio,avrebbe deciso di mantenere il controllo del, dopo aver venduto sulla carta il club a RedBird, ci potrebbe essere anche la volontà di ricapitalizzare. In questo modo il fondo di Paul Singer incasserebbe interessi al 7% sul finanziamento da 560 milioni di euro concesso al compratore, ovvero al fondo di Gerry Cardinale. Da un lato, dunque, come indicato nel decreto di perquisizione eseguito martedì nell’inchiesta,, che controllerebbe già il Lille in Francia, gestirebbe in conflitto di interesse rispetto ai regolamenti Uefa e in modo occulto anche il. Di contro, sebbene non compaia formalmente come reale proprietario del club rossonero, avrebbe comunque un guadagno da una probabile ...