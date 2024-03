Milan | Dublino è più vicina | Pulisic on fire | Leao versione deluxe

(Di giovedì 14 marzo 2024)o, 14 marzo 2024 – La distanza dasta diminuendo sempre più e la finalissima del 22 maggio sembra un obiettivo ancora più realistico per un Diavolo capace di chiudere i conti a Praga con una vittoria agevolata (come all’andata) da un’espulsione tra i padroni di casa che ha spianato la strada verso la conquista dei quarti di finale. Domani a Nyon, alle 13, i rossoneri conosceranno il loro destino, che potrebbe incrociarsi con un’altra italiana a questo punto della competizione. A prendersi la scena nel 3-1 finale, oltre a Loftus-Cheek, unsempre più on-e unin. «Siamo stati più bravi rispetto alla partita di San Siro, oggi abbiamo fatto bene e dato la giusta intensità soprattutto nel primo tempo. La loro espulsione è ...

Leao dopo lo Slavia: “Quarti non ho una preferenza”, poi l’annuncio sul futuro

I rossoneri conosceranno il proprio avversario dei quarti di finale domani, quando a Nyon ci saranno i sorteggi del tabellone finale che ci accompagnerà fino alla finale del 22 maggio a Dublino. Il ...spaziomilan

Milan, tutto facile: tris allo Slavia di nuovo in dieci. Ma Pioli perde Maignan (e Tomori per squalifica): Non basta, perché anche Theo verrà poi bersagliato. Ma cambia poco o nulla: l’obiettivo era passare il turno e il Milan ora vede Dublino in lontananza.sportface

Slavia Praga-Milan 1-3, rossoneri qualificati ai quarti di Europa League. Cronaca e Tabellino: Termina 1-3 tra Slavia Praga e Milan, la squadra di Pioli è qualificata ai quarti di Europa League: cronaca e tabellino del match ...tag24