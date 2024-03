Milan | ammonito Tomori | salterà l’andata dei quarti di finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ammonizione pesante per Fikayo. Nel corso del primo tempo di Slavia Praga-, match valevole per il ritorno degli ottavi didi2023/2024, il difensore rossonero è stato, era in diffida e quindiper squalificadeididella seconda competizione europea. Il, avanti al momento complessivamente per 6-2, conoscerà domani alle ore 13:00 l’avversaria deidi. Ma dovrà a fare meno, nella prima sfida, del difensore inglese. SportFace.