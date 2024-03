Migrazione sistema Hyper-V con nuovo sistema virtualizzazione Proxmox

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il progetto è stato avviato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente, il quale necessitava di aggiornare i suoi server locali per poter installare nuovi software gestionali e servizi avanzati. Tuttavia, le risorse hardware e software disponibili erano obsolete e non erano più in grado di supportare i requisiti richiesti dai nuovi sistemi operativi e applicazioni. Il vecchio server fisico del cliente Per affrontare questa sfida, abbiamo eseguito un’approfondita analisi della struttura IT del cliente, valutando le prestazioni, le capacità e le limitazioni dei server esistenti. Sulla base di questa analisi, abbiamo progettato e pianificato laverso una nuova infrastruttura più potente e adatta alle esigenze attuali e future del cliente. Microserver in fase di configurazione (sx) - Setup ...