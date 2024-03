Migranti | Zampa Pd | ‘piangiamo altre vittime | cinismo governo e Ue | serve nuova risposta’

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – ?Piangiamo oggi ledell?ennesima tragedia di personein mare e denunciamo la evidente assenza di soccorsi. Qualcuno dovrà pur rispondere di queste morti, di questa tragedia che si consuma nell?indifferenza. Quantoancora dobbiamo aspettarci dalitaliano e dall?Europa? Quanto ancora si dovrà attendere perché venga messa in campo unarisposta in grado di prevenire la scomparsa in mare di donne, bambini, uomini??. Lo dice la senatrice Sandra, capogruppo del Pd nella Commissione Affari sociali. L'articolo CalcioWeb.

Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, ricerca attiva in Lombardia: Nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si cercano nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati sul territorio lombardo. Ad oggi i tutori attivi iscritti ...primalamartesana