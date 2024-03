Migranti | Ue verso stretta sui visti | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bruxelles, 13 mar. - (Adnkronos) - L'Unione europea si prepara a un giro di vite sui, per contrastare l'immigrazione irregolare. Gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti nel Coreper, hanno concordato la posizione del Consiglio su un progetto di regolamento che aggiorna un meccanismo che consente all'Ue di sospendere l'esenzione dal visto, per quei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto quando viaggiano nello spazio Schengen. La nuova legge, una volta adottata, secondo il Consiglio "rafforzerà gli strumenti dell'Ue per contrastare le situazioni in cui l'esenzione dal visto viene utilizzata in modo abusivo o va contro gli interessi dell'Ue". In base al meccanismo aggiornato, ci saranno nuovi motivi per sospendere il regime di esenzione dal visto: primo, il mancato allineamento di un Paese terzo senza visto con la politica dei ...