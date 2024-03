Migranti | Ue verso stretta sui visti | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Primo passo in Consiglio. In base al meccanismo aggiornato, ci saranno nuovi motivi per sospendere il regime di esenzione dal visto L'Unione europea si prepara a un giro di vite sui, per contrastare l'immigrazione irregolare. Gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti nel Coreper, hanno concordato la posizione del Consiglio su un progetto di regolamento