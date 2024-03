Migranti | Tajani | ' tratta esseri umani fra le cose più abiette'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ladegliè una dellepiù. I trafficanti disono gli stessi che trafficano in armi e in droga. Portano le persone qui con il miraggio di venire a lavorare e di avere una vita migliore". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioparlando al convegno "Le nuove schiavitù - Convegno sulla" all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. "Già quando ero vice presidente del Parlamento Europeo e responsabile del Dialogo interreligioso - ha aggiunto - ho ascoltato racconti drammatici di donne chiuse in container per anni, magari per essere convertite. Di donne picchiate o violentate davanti ai familiari perché fossero pagati più soldi per farle partecipare ...