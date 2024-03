Migranti soccorsi da Ong | 60 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 12.15 Sarebberoalmeno 60nel naufragio di un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. Lo hanno raccontato i 25 sopravvissuti,dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée, nel Mediterraneo centrale. "I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni fa", scrive la Ong. "Il motore si è rotto dopo 3 giorni,lasciando la barca alla deriva senza acqua e cibo". Tra ici sarebbe almeno un bambino.Due dei sopravvissuti sono stati evacuati dalla Guardia Costiera e portati in ospedale in Sicilia