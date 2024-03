Migranti | Montaruli Fdi | Schlein ha attacco gelosia per Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Evidentemente il segretario del Pd ha unfunesto diche l'acceca a tal punto da non riuscire a comprendere quanto sia importante che l'Italia abbia fatto tornare l'Europa ad occuparsi di questo tema". Lo afferma la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta. "Il presidente Giorgia- spiega - sta riportando l'Europa a occuparsi di immigrazione e controllo dei confini e a dialogare con l'Africa. La presenza di Ursula von der Leyen - che ha già affiancato il nostro presidente in altre nazioni - in Egitto dimostra il protagonismo del nostro Governo, capace di fare diventare l'Italia capofila della lotta alla clandestinità. Soprattutto è il risultato del lavoro incessante portato avanti contro i trafficanti di morte e i loro fiancheggiatori". Aggiunge la ...