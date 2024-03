Migranti | Majorino Pd | ‘vergognosa strage senza soccorsi | serve mare nostrum europea’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – ?Le terrificanti notizie che ci arrivano sull’ennesimanel Mediterraneo, con chiara asdi, dimostrano ancora una volta il cinismo di chi, governo italiano in testa, evita di dare vita a missioni di soccorso di matrice istituzionale e canali d’accesso legali. Mentre si fanno gli accordi con i dittatori o patti scellerati, come quello tra Italia e Albania, la gente nel Mediterraneo perde la vita nell’indifferenza di diversi governi europei, tra cui il nostro. Una pagina vergognosa.subito laeuropea?. Lo scrive in una nota Pierfrancesco, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale del Pd. L'articolo CalcioWeb.