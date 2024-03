Migranti | 50 morti anche donne e bambini in un barcone salpato dalla Libia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sarebbero una cinquantina idurante un viaggio in mare,, tra cui alcunedei. A raccontarlo all'equipaggio di Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, sono stati i 25 sopravvissuti tratti in salvo ieri su un gommone sgonfio L'articolo proviene da Firenze Post.

Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos ... (quotidiano)

Strage nel Mediterrano, dove sarebbero almeno 60 i Migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean ... (tg24.sky)

Modena, cuoco picchiato dai carabinieri: "Voglio denunciare, non ho fatto nulla": Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla". Lo ha detto il 23enne guineano che è stato arrestato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di un'auto dei carabinieri.tgcom24.mediaset

"Almeno 60 morti su un barcone...". Nuova tragedia lungo la rotta dei Migranti: La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, ieri ha effettuato un intervento nel Mediterraneo centrale, recuperando 25 Migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Quelle persone, riferiscono ...msn

I Migranti soccorsi dalla Ong, '60 morti durante il viaggio': Sarebbero almeno 60 i Migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee, ...ansa