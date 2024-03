Mignano Monte Lungo | schianto sulla statale | donna incastrata dalle lamiere estratta dai pompieri

LE FOTO. Schianto lungo la Statale, donna incastrata tra le lamiere: Mignano Monte LUNGO – Nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 12:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del Distaccamento di Teano è intervenuta sul ...casertace

Scontro tra auto nel Casertano: due feriti sulla statale Casilina: E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani, nell’Alto Caserta, a Mignano Montelungo, al km 158 della strada statale Casilina. – continua sotto – Sul posto, intorno alle ...pupia.tv

Concorso ASMEL 2024: l'elenco dei Comuni che possono assumere: Si ricorda che i concorsi ASMEL sono procedure unificate valide per selezionare in maniera veloce e semplificata molti candidati da inserire in graduatorie, valide 3 anni per tutta Italia. Ad oggi si ...fiscoetasse