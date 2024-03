Migliore Insegna 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 14 marzo 2024) – Nell’era dell’Intelligenza Artificiale gli acquisti in punto vendita tornano centrali per i consumatori italiani, +2,5% In calo la consigliabilità dell’e-commerce delle insegne fisiche, -3,8% in due anni Le categorie di insegne più consigliate dai consumatori italiani sono Erboristerie, Librerie e Gioiellerie Identità di: giudizi cresciuti del 6% dal 2021 a oggi. E-commerce di insegne fisiche: il calo maggiore riguarda il Settore Alimentare e Grocery (raccomandabilità -2.9% in un anno). Durante il Workshop , tenutosi presso l’hotel Hilton di Milano, sono stati presentati i risultati della quarta edizione della ricerca “”, la più grande indagine indipendente promossa da Largo Consumo e Ipsos che ha come obiettivo quello di misurare la qualità della relazione tra clienti e insegne della distribuzione ...