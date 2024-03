Microsoft Risolve il Bug di Installazione “0x800F0922” con l’Aggiornamento KB5035853 per Windows 11

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha rilasciato oggi gli aggiornamenti di Patch Tuesday per marzo 2024, che interessano10 e11, consegnati rispettivamente tramite KB5035845 e. Per quest’ultimo, oltre agli aggiornamenti di sicurezza,ha risolto un problema che causava problemi dicon il precedente rilascio di … ?

Microsoft Risolve Problemi Wi-Fi negli Ultimi Aggiornamenti di Windows 11 Microsoft ha reagito prontamente per affrontare i Problemi di connessione Wi-Fi emersi negli Ultimi Aggiornamenti di Windows ... (windows8.myblog)

L'imprenditore non riusciva a installare Windows e ha pensato bene di chiede aiuto direttamente a Satya Nadella su X (wired)

Microsoft aggiorna script PowerShell per risolvere errore 0x80070643 causato dagli aggiorna menti KB5034441 / KB5034440 di WinRE Microsoft ha rilasciato i primi aggiorna menti Patch Tuesday del 2024 il 9 ... (windows8.myblog)

Download e novità di Windows 11 Insider Preview Build 26080: Microsoft ha rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 26080 ai Windows Insider che hanno scelto il canale Canary.windowsblogitalia

Pentiment ora gira a 120fps anche su Xbox Series X: risolto finalmente il bug: Obisidian Entertainment ha messo a disposizione la patch 1.3 per il suo gioco di ruolo, che apporta una serie di migliorie visive.everyeye

Microsoft rilascia Patch Tuesday di marzo 2024 per Windows 11: Microsoft ha annunciato la disponibilità per l’aggiornamento Patch Tuesday per le versioni Windows 11 23H2 e 22H2 e 21H2.html