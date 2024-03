Microsoft Lancia TRAIN | Rete per l’IA Affidabile e Responsabile nel Settore Sanitario

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’assistenza sanitaria si trova all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, con l’intelligenza artificiale (IA) che promette di rivoluzionarla in modi mai visti prima. Tuttavia, l’adozione delnelsolleva questioni cruciali di etica, sicurezza e affidabilità. In risposta a queste sfide,ha annunciato la formazione della Trustworthy & Responsible … ?

Microsoft lancia silenziosamente l’app Copilot per Android Microsoft ha recentemente introdotto sul mercato un’applicazione rivoluzionaria: Copilot per Android . Senza clamore mediatico, questa nuova ... (windows8.myblog)

Arrivato in cima all'azienda in punta di piedi, ha saputo riportarla agli antichi splendori puntando forte sull'intelligenza artificiale (wired)

GPT-4 Turbo ora disponibile gratis in Microsoft Copilot: L'inclusione gratuita di GPT-4 Turbo rappresenta un passo significativo per Microsoft che punta a rendere Copilot lo strumento di programmazione più accessibile e performante sul mercato. Non resta ...hdblog

Microsoft Copilot: tante IA, tutte con nomi simili. E le funzionalità non sempre sono le stesse: Si fa presto a dire Copilot. In realtà, ce ne sono più di uno. Il Copilot gratuito (ex Bing Chat), Copilot Pro, dedicato a utenti singoli e PMI. E, infine, Copilot per Microsoft 365, dedicato alle gra ...edge9.hwupgrade

Le estensioni sbarcano in Microsoft Edge per Android prima di Chrome | Disponibili per tutti: 12 MARZO 2024 | Dopo un periodo di test sulle versioni di anteprima le estensioni sono ora attivabili per tutti con il rilascio della versione 122 stabile di Edge abilitando l’apposita flag – trovate ...windowsblogitalia